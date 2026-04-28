Al Jazeera: в результате ударов Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

Четыре человека погибли и более 50 были ранены при ударах Израиля по югу Ливана Al Jazeera: в результате ударов Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

Москва28 апр Вести.При ударах Израиля по югу Ливана в понедельник, 27 апреля, погибли 4 человека, еще 51 были ранены. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

В результате израильских авиаударов на юге страны погибли 4 человека и 51 получили ранения сказано в сообщении

Ранее армии Израиля получила приказ атаковать объекты шиитской организации "Хезболла" в Ливане. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил шиитское движение "Хезболла" в Ливане в срыве режима прекращения огня и дал понять, что израильская армия продолжит наносить удары по ливанской территории для предотвращения угроз.