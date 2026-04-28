Москва28 апрВести.При ударах Израиля по югу Ливана в понедельник, 27 апреля, погибли 4 человека, еще 51 были ранены. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
В результате израильских авиаударов на юге страны погибли 4 человека и 51 получили ранениясказано в сообщении
Ранее армии Израиля получила приказ атаковать объекты шиитской организации "Хезболла" в Ливане. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил шиитское движение "Хезболла" в Ливане в срыве режима прекращения огня и дал понять, что израильская армия продолжит наносить удары по ливанской территории для предотвращения угроз.