Режим временного прекращения огня вступил в силу в Ливане

Москва17 апр Вести.Режим десятидневного прекращения огня вступил в силу в Ливане в 00:00 по мск 17 апреля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о перемирии, которое должно продлиться десять дней. Он добавил, что этот шаг станет началом конца еще одного военного конфликта.

В часы, предшествовавшие вступлению соглашения в силу, силы ливанского шиитского движения "Хезболла" выпустили ракеты в сторону Израиля. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по пусковым установкам на территории Ливана.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля за 10 минут до начала перемирия атаковали населенные пункты на юге Ливана.

Между тем заместитель главы политического совета движения "Хезболла" Махмуд Кумати рассказал, что в Ливане уже привыкли к лицемерию Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, ливанская сторона не ожидает от Вашингтона и Тель-Авива ничего, кроме лжи и обмана.

Кумати подчеркнул, что добиться смягчения давления на Ливан возможно лишь с помощью действий в Иране.