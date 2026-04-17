Москва17 апрВести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ливанское движение "Хезболла" будет "вести себя хорошо". Об этом он написал в соцсети Truth Social на фоне перемирия в Ливане.
По словам американского лидера, перемирие может стать для движения "великолепным моментом".
Я надеюсь, что "Хезболла" будет вести себя прилично и хорошо в этот важный период временинаписал он
Режим прекращения огня вступил в силу в Ливане в 00:00 по мск 17 апреля.
Как сообщил сам Трамп, перемирие должно продлиться 10 дней.