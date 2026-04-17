Трамп надеется, что "Хезболла" будет "вести себя хорошо" на фоне перемирия

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ливанское движение "Хезболла" будет "вести себя хорошо". Об этом он написал в соцсети Truth Social на фоне перемирия в Ливане.

По словам американского лидера, перемирие может стать для движения "великолепным моментом".

Я надеюсь, что "Хезболла" будет вести себя прилично и хорошо в этот важный период времени написал он

Режим прекращения огня вступил в силу в Ливане в 00:00 по мск 17 апреля.

Как сообщил сам Трамп, перемирие должно продлиться 10 дней.