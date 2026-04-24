Трамп: перемирие между Израилем и Ливаном продлено на три недели

Москва24 апр Вести.Перемирие между Израилем и Ливаном продлено на три недели, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп намерен принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Переговоры между (послом Израиля в США - прим. ред.) Израилем и (послом Ливана в США - прим. ред.) Ливаном в Белом доме прошли очень хорошо. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлят на три недели отметил Трамп

Вашингтон намерен помогать Бейруту в борьбе против ливанской шиитской организации "Хезболла", уточнил Трамп.

В Ливане 17 апреля началось десятидневное перемирие. Соглашение подписано при посредничестве США.

Между тем "Хезболла" обвиняет власти Ливана в слабохарактерности и предательстве интересов страны, поскольку руководство страны готово идти на уступки Израилю. "Хезболла" отвергает любые прямые переговоры между Израилем и Ливаном.