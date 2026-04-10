CBS News: Трамп изменил позицию по Ливану после разговора с Нетаньяху

Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп изменил позицию относительно Ливана и не стал включать его в двухнедельный план перемирия с Ираном после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщил новостной отдел американской телерадиокомпании CBS News, ссылаясь на знакомые с ситуацией дипломатические источники.

Трамп был проинформирован о том, что объявленный режим прекращения огня должен охватывать весь ближневосточный регион, и согласился с тем, что это также подразумевает Ливан ... Однако позиция США изменилась после телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом сказано в материале телерадиокомпании

Согласно публикации, посредники на переговорах между Вашингтоном и Тегераном некоторое время также были уверены, что перемирие распространяется и на Ливан. Об этом, в частности, публично говорил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее Трамп сообщил о достижении соглашения с Исламской Республикой о двухнедельном прекращении огня, хотя и обратился к Нетаньяху с просьбой сократить до минимума количество атак территорий Ливана, чтобы не сорвать диалог американцев с Ираном.

Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что США поддержали предложение Тегерана из 10 пунктов, и вскоре в Исламабаде начнутся переговоры между сторонами.

Впоследствии Тегеран обвинил Израиль в нарушении перемирия из-за продолжающихся атак на Ливан, подчеркнув, что прекращение попыток дестабилизировать эту страну было частью общей договоренности о прекращении огня.

Трамп, со своей стороны, утверждал, что пункт о Ливане изначально не предполагалось включать в упомянутое соглашение.

МИД Ирана заявил, что дальнейшие переговоры по вопросу об урегулировании конфликта с США зависят от соблюдения обязательств по перемирию на всех фронтах.