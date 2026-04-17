Politico: Трамп может пойти на большие уступки для заключения сделки с Ираном

На Западе признали, что Трамп может пойти на большие уступки для мира с Ираном

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп может пойти на дополнительные уступки для заключения сделки с Ираном. Об этом пишет газета Politico.

Уточняется, что слова главы Белого дома о прекращении огня между Ливаном и Израилем может говорить о его "отчаянном желании" прекращения войны с Тегераном.

Он (президент США Дональд Трамп. – Прим. Ред.) пойдет и на другие компромиссы, потому что он очень хочет положить этому (конфликту с Ираном. – Прим. ред.) конец отмечается в публикации

Газета подчеркивает, что, подтолкнув премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к приостановке ударов по Ливану, Трамп устранил фактор, который мог бы сорвать сделку с Ираном.

В то же время сам Трамп не отрицает возможность того, что США и Иран так и не придут к заключению сделки. Так, утром 17 апреля американский лидер заявил, что в будущем стороны могут не достичь договоренностей, однако сейчас конфликт с Тегераном "идет как по маслу", и завершиться он может в ближайшее время.