Трамп не исключил договоренностей США и Ирана до окончания перемирия

Москва16 апр Вести.Президент США Дональд Трамп допускает возможность достижения соглашения между Соединенными Штатами и Ираном до окончания действия перемирия.

Могу вам сказать, у нас все идет очень хорошо. Может быть, это произойдет и раньше. Не уверен, что срок [перемирия] нужно продлевать заявил он журналистам в ходе брифинга в Белом доме

Трамп считает, что Штаты и Иран близки к соглашению. По словам американского лидера, "у нас с ними много вопросов, по которым есть консенсус", в том числе потому, как утверждает глава Белого дома, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Иран и Пакистан обсудят предложения США, выдвинутые на переговорах в Исламабаде.