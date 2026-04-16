Москва16 апрВести.Президент США Дональд Трамп допускает возможность достижения соглашения между Соединенными Штатами и Ираном до окончания действия перемирия.
Могу вам сказать, у нас все идет очень хорошо. Может быть, это произойдет и раньше. Не уверен, что срок [перемирия] нужно продлеватьзаявил он журналистам в ходе брифинга в Белом доме
Трамп считает, что Штаты и Иран близки к соглашению. По словам американского лидера, "у нас с ними много вопросов, по которым есть консенсус", в том числе потому, как утверждает глава Белого дома, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что Иран и Пакистан обсудят предложения США, выдвинутые на переговорах в Исламабаде.