Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение одного-двух дней

Москва17 апр Вести.Соединенные Штаты могут заключить с Ираном сделку в течение "одного-двух" дней, заявил президент США Дональд Трамп.

Иранцы хотят встретиться​​​. Они хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы заключим сделку в ближайшие день-два сказал Трамп в телефонном интервью порталу Axios

Ранее издание Politico писало, что американский президент может пойти на дополнительные уступки для заключения сделки с Ираном. В публикации отмечается, что Трамп пойдет на компромиссы потому, что он "хочет положить конец" иранскому конфликту.