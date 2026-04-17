Москва17 апрВести.Соединенные Штаты могут заключить с Ираном сделку в течение "одного-двух" дней, заявил президент США Дональд Трамп.
Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы заключим сделку в ближайшие день-двасказал Трамп в телефонном интервью порталу Axios
Ранее издание Politico писало, что американский президент может пойти на дополнительные уступки для заключения сделки с Ираном. В публикации отмечается, что Трамп пойдет на компромиссы потому, что он "хочет положить конец" иранскому конфликту.