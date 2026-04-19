Трамп заявил о готовности концепции соглашения с Ираном и высоких шансах на мир

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном завершении переговоров с Ираном. В интервью порталу Axios глава Белого дома сообщил, что основная концепция будущего соглашения уже подготовлена.

Думаю, у нас очень хорошие шансы довести дело до конца процитировал слов Трампа корреспондент Барак Равид

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений иранских государственных СМИ об отказе Тегерана от участия во втором раунде переговоров.

Несмотря на жесткую риторику иранской стороны, американский лидер сохраняет оптимизм, давая понять, что параметры возможной сделки уже определены Вашингтоном и могут быть приняты Ираном.