Трамп заявил об "очень хороших" переговорах с Ираном в последние 24 часа

Трамп назвал "очень хорошими" переговоры с Ираном Трамп заявил об "очень хороших" переговорах с Ираном в последние 24 часа

Москва6 мая Вести.Переговоры США с Ираном в последние 24 часа шли "очень хорошо", заявил на встрече с журналистами президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Пресс-служба Белого дома опубликовала запись встречи в соцсети X.

По мнению американского лидера, заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном в ближайшее время "весьма вероятно".

За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры сказал Трамп

Ранее президент США пригрозил Ирану новыми бомбардировками в случае, если Исламская Республика откажется от сделки. Позднее Трамп пообещал ослабить санкции против Ирана в случае, если тот достигнет соглашения с США.

28 февраля 2026 года США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.