Москва6 маяВести.Переговоры США с Ираном в последние 24 часа шли "очень хорошо", заявил на встрече с журналистами президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Пресс-служба Белого дома опубликовала запись встречи в соцсети X.
По мнению американского лидера, заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном в ближайшее время "весьма вероятно".
За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговорысказал Трамп
Ранее президент США пригрозил Ирану новыми бомбардировками в случае, если Исламская Республика откажется от сделки. Позднее Трамп пообещал ослабить санкции против Ирана в случае, если тот достигнет соглашения с США.
28 февраля 2026 года США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.