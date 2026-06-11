Москва11 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не сомневается в возможности достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном по прекращению боевых действий.
По словам американского лидера, США и Иран заинтересованы в подписании соглашения и готовы к его заключению в ближайшее время.
Это будет сделано. И я не могу себе представить, чтобы этого не произошло. Они хотят подписать это так же сильно, как и я. Или [даже] большесказал Трамп журналистам в Белом доме, трансляция велась на официальном YouTube-канале американской администрации
Глава Белого дома также вновь допустил, что соглашение между сторонами может быть подписано уже в предстоящие выходные.
Ранее Вашингтон и Тегеран обменивались жесткими заявлениями на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В одном из них Трамп пригрозил "разбомбить Иран к чертовой матери".
После переговоров с иранскими властями американский президент назвал возможные место и время подписания сделки с Исламской Республикой.