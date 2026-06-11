Трамп заявил, что США и Иран одинаково заинтересованы в прекращении огня

Трамп выразил уверенность в заключении сделки США и Ирана Трамп заявил, что США и Иран одинаково заинтересованы в прекращении огня

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не сомневается в возможности достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном по прекращению боевых действий.

По словам американского лидера, США и Иран заинтересованы в подписании соглашения и готовы к его заключению в ближайшее время.

Это будет сделано. И я не могу себе представить, чтобы этого не произошло. Они хотят подписать это так же сильно, как и я. Или [даже] больше сказал Трамп журналистам в Белом доме, трансляция велась на официальном YouTube-канале американской администрации

Глава Белого дома также вновь допустил, что соглашение между сторонами может быть подписано уже в предстоящие выходные.

Ранее Вашингтон и Тегеран обменивались жесткими заявлениями на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В одном из них Трамп пригрозил "разбомбить Иран к чертовой матери".

После переговоров с иранскими властями американский президент назвал возможные место и время подписания сделки с Исламской Республикой.