Москва11 июн Вести.Соединенные Штаты разбомбят Иран "к чертовой матери" в ночь на пятницу, 12 июня, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью цитирует слова главы Белого дома телеканал Fox News

В ночь на 11 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон нанесет мощные и четкие удары по Ирану. Он отметил, что ВС США планирует сбросить бомбы на ключевые объекты инфраструктуры Тегерана. Позднее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили нанесение дополнительных ударов по Исламской Республике "в целях самообороны".

Иранское агентство Mehr сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ночь на 11 июня в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана, взрывы также прозвучали в районе местных островов Сирик и Кешм.

В качестве ответа на повторные удары Соединенных Штатов по своей территории Иран принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив. В центральном штабе "Хатам аль-Анбия" иранских Вооруженных сил уточили, что через Ормузский пролив запрещено проходить даже нефтяным танкерам и торговым судам.