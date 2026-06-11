Москва11 июнВести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.
ПВО сработало в городе Ассалуйеотмечает Mehr
В свою очередь агентство Fars сообщило о серии взрывов в районе иранских островов Сирик и Кешм. Точное место и источник взрывов неизвестны, вероятнее всего, на Кешме сработала ПВО.
Между тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что по указу главнокомандующего, президента США Дональда Трампа наносят удары по Ирану.