Mehr: ПВО сработала в городе Ассалуйе на юге Ирана Mehr: системы ПВО сработали на юге Ирана

Москва11 июн Вести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.

ПВО сработало в городе Ассалуйе отмечает Mehr

В свою очередь агентство Fars сообщило о серии взрывов в районе иранских островов Сирик и Кешм. Точное место и источник взрывов неизвестны, вероятнее всего, на Кешме сработала ПВО.

Между тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что по указу главнокомандующего, президента США Дональда Трампа наносят удары по Ирану.