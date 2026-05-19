Mehr: система ПВО сработала в небе над Исфаханом на юге Ирана

Москва19 мая Вести.Над городом Исфахан на юге Ирана сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

В понедельник вечером в небе над Исфаханом сработала ПВО отмечается в публикации

Никаких подробностей Mehr не приводило.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что системы ПВО Ирана отражают атаки беспилотников на иранском острове Кешм в Персидском заливе.

При этом 18 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить нападение на Иран после того, как стран Персидского залива попросили его об этом. Однако американский лидер подчеркнул, что США оставляют свои войска в готовности для "полномасштабного вторжения" в Иран в любой момент.