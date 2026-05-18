Трамп: США отложили атаку на Иран после просьб стран Персидского залива

Москва18 мая Вести.США отложили нападение на Иран после просьб со стороны стран Персидского залива, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В то же время, подчеркнул глава Белого дома, США оставляют свои войска в готовности для "полномасштабного вторжения" в Иран в любой момент.

По просьбе эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна я принял решение отложить наше запланированное военное нападение на Исламскую Республику Иран, которое должно было состояться завтра написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее телеканал Al Hadath заявил, что Иран готов отдать свой обогащенный уран России, а не США.