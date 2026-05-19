Трамп поручил военным США быть готовыми к полномасштабной атаке на Иран

Москва19 мая Вести.Президент США Дональд Трамп приказал американским военным подготовиться к полномасштабной атаке на Исламскую Республику Иран, если Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к соглашению. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что отложил запланированную атаку на Иран после просьб со стороны стран Персидского залива.

Я поручил им [военным США] быть готовыми к началу полномасштабного наступления на Иран в любой момент в случае, если приемлемая сделка не будет достигнута написал Трамп

Американский лидер также заявил, что компромиссы с Тегераном не входят в его планы.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что переговоры с США не означают капитуляцию Ирана. Он подчеркнул, что Исламская Республика не отступит от защиты своих законных прав.