Москва10 апр Вести.Соединенные Штаты вновь начнут атаковать территорию Ирана, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результатам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, США уже снаряжают свои военные корабли вооружением на случай провала переговоров.

Если сделки не будет, мы будем использовать их [вооружения], будем использовать их очень эффективно сказал Трамп, которого цитирует газета The New York Times

Мирные переговоры между США и Ираном намечены на 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. При этом, как сообщалось, Тегеран может выйти из переговорного процесса, если Израиль возобновит удары по территории Ливана.