Трамп: США вновь нанесут удары по Ирану в случае отсутствия договоренности

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана, если Вашингтон и Тегеран не договорятся о мирном соглашении до истечения срока действия договоренностей о прекращении огня между сторонами – 22 апреля.

Об этом он заявил в ходе общения с прессой на борту самолета Air Force One.

Быть может, я не продлю это (прекращение огня – прим. ред.). Действует блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать бомбардировки сказал Трамп

В ночь на 8 апреля глава Белого дома заявил, что откладывает удары по инфраструктуре Ирана на две недели, чтобы Тегеран и Вашингтон подготовили соглашение.

Делегации США и Ирана должны встретиться в Исламабаде 18-19 апреля, утверждает Трамп. По его словам, власти Исламской Республики готовы принять большинство условий Вашингтона, включая вывоз обогащенного урана из Ирана.

В свою очередь, агентство ILNA, ссылаясь на представителя иранского МИД, сообщило, что стороны не обсуждали вопрос вывоза урана.