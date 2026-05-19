Трамп готов дать шанс дипломатическим методам в конфликте с Ираном Трамп не уверен, нужно ли продолжать удары по Ирану

Москва19 мая Вести.США могут нанести большой удар по Ирану, но пока нет уверенности в таком развитии событий, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что США прямо сейчас бы наносили удары по исламской республике, если бы он в последний момент не отменил это решение.

Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен сказал Трамп журналистам в Белом доме

По его словам, США готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели. "Я говорю два или три дня. Возможно, пятница, суббота, воскресенье. Возможно, начало следующей недели. Ограниченный промежуток времени. Потому что они не могут обладать ядерным оружием", - уточнил он.

Ранее Трамп заявил, что США решили отложить возобновление ударов по Ирану на два-три дня, так как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны попросили Вашингтон продлить паузу в боевых действиях.