Трамп допустил, что может распорядиться об отправке американской пехоты в Иран

Москва6 апр Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что американские наземные войска могут быть переброшены в Иран.

На вопрос издания The Hill о том, исключает ли глава Белого дома такую возможность, он ответил отрицательно.

Умные люди заключили бы сделку сказал в беседе с газетой Трамп, рассуждая о мирных договоренностях с иранскими властями

Ранее американский лидер заявил, что в понедельник, 6 апреля, Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку.

До этого Трамп пообещал Ирану устроить жизнь "в аду", если тот не пойдет на сделку с США до установленного срока. Согласно информации Axios, дедлайн для властей Исламской Республики – 03.00 по Москве 8 апреля.