Москва6 апрВести.Президент США Дональд Трамп допустил, что американские наземные войска могут быть переброшены в Иран.
На вопрос издания The Hill о том, исключает ли глава Белого дома такую возможность, он ответил отрицательно.
Умные люди заключили бы сделкусказал в беседе с газетой Трамп, рассуждая о мирных договоренностях с иранскими властями
Ранее американский лидер заявил, что в понедельник, 6 апреля, Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку.
До этого Трамп пообещал Ирану устроить жизнь "в аду", если тот не пойдет на сделку с США до установленного срока. Согласно информации Axios, дедлайн для властей Исламской Республики – 03.00 по Москве 8 апреля.