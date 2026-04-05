Москва5 апр Вести.Президент США Дональд Трамп на сутки продлил сроки заключения возможной сделки с Ираном, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Так Равид интерпретировал пост американского лидера, который в соцсети Truth Social написал: "Вторник, 20.00 по времени Восточного побережья США (03.00 по Москве 8 апреля)". При этом, каких-либо пояснений этому посту глава Белого дома не добавил.

Ранее Трамп сообщил, что достижение важной договоренности между США и Ираном возможно уже в понедельник, 6 апреля.

Также глава Белого дома на своей странице в Truth Social в нецензурной форме призвал Иран к открытию Ормузского пролива. Трамп пригрозил Тегерану адом, если его призыв не будет исполнен.