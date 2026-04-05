Трамп пригрозил ударить во вторник, 7 апреля, по электростанциям и мостам Ирана

Москва5 апр Вести.Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social в нецензурной форме призвал Иран к открытию Ормузского пролива.

Также американский лидер в грубой форме пригрозил Ирану адом, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив.

Во вторник в Иране будет "день электростанций" и "день мостов" — все в одном. Такого еще не было!!! Откройте чертов пролив, вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду написал Трамп

28 февраля Иран и Израиль начали наносит удары по Ирану. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке.

26 марта Трамп заявлял о приостановке ударов по энергоинфраструктуре Ирана на 10 дней — до 20:00 6 апреля (03:00 мск 7 апреля).

4 апреля глава Белого дома предупредил Тегерана об окончании срока, данного Ирану на подписание сделки. Так, по словам Трампа, на заключение сделки с Вашингтоном оставалось два дня.