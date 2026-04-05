Москва5 апр Вести.Президент США Дональд Трамп, угрожая нанести удары по объектам энергетического и гражданского назначения в Иране, фактически демонстрирует готовность Вашингтона к совершению военного преступления. Об этом Об этом заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление следует из сообщения в социальной сети X

5 апреля Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social, что если к 6 апреля Ормузский пролив останется закрытым, для Ирана это будет день, когда будут разрушены не только электростанции, но и мосты.

Действия США и Израиля на Ближнем Востоке вызвали почти полное приостановление движения судов через Ормузский пролив, который является важнейшей артерией для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате этого в большинстве государств мира произошло повышение стоимости топлива.

По информации The Washington Post, в некоторых странах Азии начались беспорядки из-за нехватки топлива.