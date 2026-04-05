Москва5 апрВести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже в понедельник между Соединенными Штатами и Ираном возможно достижение важной договоренности.
Я думаю, есть хороший шанс, что завтра (будет заключена сделка - ред.). Они ведут переговоры сейчаспередает слова Трампа телеканал Fox News
Отмечается, что в противном случае Трамп допускает возможность "взорвать все и забрать нефть".
4 апреля глава Белого дома напомнил, что у Ирана осталось два дня на заключение сделки с Вашингтоном. В противном случае в стране начнется ад, пообещал Трамп.
По словам американского лидера, США нанесут удары по всем иранским объектам энергетики, если Ормузский пролив так и не будет открыт.