Трамп в понедельник намерен обсудить дальнейшие варианты действий по Ирану Axios: Трамп 27 апреля обсудит дальнейшие варианты действий по Ирану

Москва27 апр Вести.Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в понедельник, 27 апреля, обсудит с командой дальнейшие варианты действий Соединенных Штатов по Ирану. Об этом сообщил портал Axios.

Авторы материала сослались на трех американских чиновников.

Трамп, как ожидается, проведет в понедельник встречу ситуационного центра по Ирану со своей командой высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и зарубежной политики говорится в материале

На встрече планируется обсудить возникший тупик в переговорах с Ираном, указывают авторы публикации. Кроме того, предполагается обсуждение возможных вариантов дальнейших действий в рамках конфликта.

До этого портал сообщал, что Тегеран предложил Вашингтону новую сделку, предполагающую обсуждение ядерного досье Ирана после урегулирования вопроса с открытием Ормузского пролива и снятием американской морской блокады. Как следовало из статьи, неизвестно, готовы ли Соединенные Штаты рассматривать это предложение.

США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана. В ответ на это Тегеран стал наносить удары по израильской территории, а также по американским военным базам, которые расположены в странах Ближнего Востока.