Трамп сообщил, что его эмиссары вылетели в Исламабад для переговоров по Ирану

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад, где планируется провести новые переговоры по ситуации вокруг Ирана.

По его словам, делегация должна прибыть туда в понедельник, 20 апреля, вечером.

Мои представители направляются в Исламабад (Пакистан); завтра вечером они прибудут туда для проведения переговоров написал Трамп на своей странице в сети Truth Social

Трамп заявил, что накануне в Ормузском проливе Иран открыл огонь, что, по его оценке, стало грубым нарушением соглашения о прекращении огня. Он указал, что часть снарядов была направлена против французского военного корабля, а также британского грузового судна, и охарактеризовал такие действия как недопустимые.

Ранее Иран заявлял о готовности разрешить свободный проход судов через Ормузский пролив, однако уже на следующий день изменил позицию. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении огня, мотивируя это тем, что США сохраняют блокаду иранских портов.

Предыдущий раунд переговоров в Исламабаде завершился на прошлой неделе без достижения соглашения, дата следующей встречи пока не определена. Действующее временное перемирие, на которое согласились стороны, истекает 22 апреля.