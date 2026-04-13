Аракчи: Иран и США не пришли к соглашению в Исламабаде из-за Вашингтона

Москва13 апр Вести.Исламская Республика Иран и США не подписали соглашения на переговорах в Исламабаде по вине Вашингтона. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что Тегеран, со своей стороны, вел переговоры с Вашингтоном добросовестно, чтобы остановить конфликт.

Когда мы находились в нескольких шагах от подписания "исламабадского меморандума", мы столкнулись с политикой максимализма, изменением условий и неуступчивостью написал он в соцсети X

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Исламская Республика отвергла условия, выдвинутые Штатами. По его словам, Вашингтон проявил достаточную уступчивость и гибкость на переговорах с Ираном.

Между тем газета газета South China Morning Post (SCMP) написала, что провал встречи в Пакистане ставит президента США Дональда Трампа в тупиковую ситуацию.