Москва13 апр Вести.США и Иран не хотят возвращаться к положению дел, которое существовало до начала конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN.

Иран и США полагали, что переговоры в Исламабаде (Пакистан) продлятся довольно долго. Однако менее чем через сутки вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании переговоров без достижения соглашения.

Это удивило Пакистан, который выступал в качестве посредника на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, отмечает CNN.

Глава иранской делегации, председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США хоть и поняли логику и принципы Ирана, но должны заслужить доверие Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи считает отсутствие соглашения между сторонами виной Вашингтона, поскольку иранская делегация столкнулась на переговорах с "политикой максимализма, изменением условий и неуступчивостью" со стороны США.

Ни одна из стран не проявляет особого желания возвращаться к положению дел, существовавшему 27 февраля до начала войны отмечает CNN

При этом Пакистан уверен, что США и Иран смогут вернуться за стол переговоров при посредничестве Исламабада.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками возможность нанесения точечных ударов по Ирану после провала переговоров в Исламабаде.

По словам Трампа, США могут ударить по иранским опреснительным заводам и электростанциям и оставить Иран без электричества на ближайшие десять лет.