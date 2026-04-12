Вэнс: США на переговорах сделали Ирану окончательное и наилучшее предложение

Москва12 апр Вести.Вашингтон на переговорах в Исламабаде сделал Тегерану "окончательное и наилучшее" предложение. Об этом сообщил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, делегации США и Ирана не смогли достичь договоренностей, поскольку Тегеран отверг условия, выдвинутые Вашингтоном.

Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением. Это метод [достижения] взаимопонимания, который является нашим окончательным и наилучшим предложением заявил Вэнс, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома

При этом он отметил, что отсутствие соглашения между Вашингтоном и Тегераном является куда более плохой новостью для Ирана, нежели для США.

Диалог представителей США и Ирана в Исламабаде продолжался более 15 часов.