Вэнс: отсутствие сделки станет для Ирана более плохой новостью, чем для США

Вэнс: Иран пострадает от отсутствия соглашения сильнее, чем США

Москва12 апр Вести.Отсутствие соглашения между Вашингтоном и Тегераном является более плохой новостью для Ирана, нежели для США. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что американская делегация на переговорах очень четко обозначила "красные линии".

Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для США цитирует вице-президента Al Jazeera

По словам Вэнса, Тегеран отверг условия Вашингтона. Он добавил, что американская делегация возвращается в Штаты.

Накануне правительство Исламской Республики сообщило, что переговоры с США продолжатся, несмотря на наличие разногласий.