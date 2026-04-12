Москва12 апрВести.Отсутствие соглашения между Вашингтоном и Тегераном является более плохой новостью для Ирана, нежели для США. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Он подчеркнул, что американская делегация на переговорах очень четко обозначила "красные линии".
Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для СШАцитирует вице-президента Al Jazeera
По словам Вэнса, Тегеран отверг условия Вашингтона. Он добавил, что американская делегация возвращается в Штаты.
Накануне правительство Исламской Республики сообщило, что переговоры с США продолжатся, несмотря на наличие разногласий.