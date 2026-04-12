Москва12 апрВести.Переговоры между Ираном и США продолжатся, несмотря на наличие разногласий, сообщает правительство Ирана.
В Пакистане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном.
По информации агентства Tasnim, новый раунд переговоров делегаций Ирана и США состоится в воскресенье, 12 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приведут ли переговоры с Ираном к заключению соглашения.