Правительство Ирана: переговоры с США продолжатся, несмотря на разногласия

Москва12 апр Вести.Переговоры между Ираном и США продолжатся, несмотря на наличие разногласий, сообщает правительство Ирана.

В Пакистане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном.

По информации агентства Tasnim, новый раунд переговоров делегаций Ирана и США состоится в воскресенье, 12 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приведут ли переговоры с Ираном к заключению соглашения.