IRIB: США и Иран провели два раунда переговоров в Исламабаде и планируют третий

Иран и США завершили второй раунд переговоров и готовятся к третьему

Москва11 апр Вести.Делегации Ирана и США в Исламабаде провели два раунда переговоров и готовятся к третьему, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Журналисты также заявили, что представители США озвучивают "завышенные требования".

Прошло два раунда переговоров между делегациями, третий раунд запланирован на вечер говорится в публикации

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут быть продлены еще на один день. Отмечается, что делегации перешли к детальному и техническому обсуждению ряда тем.

Об официальном начале переговорного процесса между Ираном и США стало известно 10 апреля.

США представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

В состав делегации Ирана входят председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи и другие высокопоставленные фигуры из руководства Ирана.

