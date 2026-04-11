Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Пакистане официально начались

Москва11 апр Вести.Переговоры Соединенных Штатов и Ирана в столице Пакистана Исламабаде официально начались. Об этом сообщает журналистка телеканала News Nation Келли Мейер.

Она утверждает, что поговорила с Трампом и задала ему вопрос про переговоры.

Я спросила, начались ли переговоры официально, он [Трамп] ответил утвердительно написала Мейер

Трамп также отметил, что в скором времени станет ясно, насколько откровенно ведет себя Тегеран в ходе переговоров.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что переговоры американской и иранской делегаций в Пакистане продлятся один день.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.