Москва11 апрВести.Переговоры Соединенных Штатов и Ирана в столице Пакистана Исламабаде официально начались. Об этом сообщает журналистка телеканала News Nation Келли Мейер.
Она утверждает, что поговорила с Трампом и задала ему вопрос про переговоры.
Я спросила, начались ли переговоры официально, он [Трамп] ответил утвердительнонаписала Мейер
Трамп также отметил, что в скором времени станет ясно, насколько откровенно ведет себя Тегеран в ходе переговоров.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что переговоры американской и иранской делегаций в Пакистане продлятся один день.
Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.