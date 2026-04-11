Белый дом сообщил о трехсторонней встрече США, Ирана и Пакистана в Исламабаде

Москва11 апр Вести.В Исламабаде проходит трехсторонняя встреча между делегациями Соединенных Штатов, Ирана и Пакистана. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Как уточняется, в делегацию США, помимо вице-президента Джей Ди Вэнса, специального посланника Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера, входят также член совета национальной безопасности Энди Бэйкер и советник Вэнса по делам стран Азии Майкл Вэнс.

Сегодня США, Пакистан и Иран проводят трехстороннюю личную встречу следует из публикации пресс-пула Белого дома на странице в социальной сети X

Изначально планировалось, что переговоры будут длиться один день. Однако позже стало известно, что их могут продлить.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля с нападения США и Израиля на Иран.