Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в столице Пакистана Исламабаде могут быть продлены еще на один день. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
По данным журналистов, после первых консультаций иранская и американская делегация перешли от обсуждения общих вопросов к детальному и техническому обсуждению ряда тем.
Хотя переговоры были запланированы на один день, существует вероятность, что они будут продлены еще на одни сутки для продолжения экспертных обсужденийговорится в публикации
Ранее стало известно об официальном начале переговорного процесса между Ираном и США в Исламабаде.