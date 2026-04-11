Tasnim: переговоры Ирана и США в Исламабаде могут продлить еще на один день

Москва11 апр Вести.Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в столице Пакистана Исламабаде могут быть продлены еще на один день. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным журналистов, после первых консультаций иранская и американская делегация перешли от обсуждения общих вопросов к детальному и техническому обсуждению ряда тем.

Хотя переговоры были запланированы на один день, существует вероятность, что они будут продлены еще на одни сутки для продолжения экспертных обсуждений говорится в публикации

Ранее стало известно об официальном начале переговорного процесса между Ираном и США в Исламабаде.