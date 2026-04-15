Переговорщики Ирана и США обсуждают возможность продлить перемирие РИА Новости: участники переговоров Ирана и США обсуждают продление перемирия

Москва15 апр Вести.Участники переговоров между Ираном и США рассматривают вопрос о продлении перемирия, срок действия которого истекает 22 апреля.

Об этом РИА Новости сообщил арабский дипломатический источник.

Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи ранее написал о возможном проведении нового раунда переговоров между США и Ираном в Исламабаде 16 апреля.

Предыдущие переговоры между представителями американской и иранской сторон завершились 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Они продлились 21 час, делегации не смогли достичь всеобъемлющего соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано, за исключением тем, связанных с ядерной программой.

Однако уже 12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива. По утверждению американской стороны, она коснется всех судов, следующих в иранские порты или из них.

По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.