Atlantic: второй раунд американо-иранских переговоров может пройти 16 апреля

Atlantic узнал дату второго раунда переговоров между Ираном и США Atlantic: второй раунд американо-иранских переговоров может пройти 16 апреля

Москва14 апр Вести.Второй этап переговоров между Ираном и США запланирован на четверг, 16 апреля, и может вновь пройти в Исламабаде, сообщил журналист американского журнала The Atlantic Араш Азизи.

Соответствующий пост он разместил в соцсети X, сославшись на неназванный источник в Тегеране.

В свою очередь, израильская газета Israel Hayom, ссылаясь на свои источники, утверждает, что американская сторона пока не готова назначить конкретную дату для новой встречи.

В публикации отмечается, что США намерены воспользоваться закрытием Ормузского пролива.

Телеканал CNN, со своей стороны, сообщил, что представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обсуждают детали возможной новой встречи с иранскими коллегами до истечения срока перемирия между Вашингтоном и Тегераном на следующей неделе.

Помимо Исламабада, в качестве потенциальных мест проведения второго раунда консультаций также рассматривается швейцарская Женева.

Источники CNN также заявили, что в зависимости от прогресса переговоров в ближайшие дни США и Иран могут продлить срок прекращения огня.

Предыдущие переговоры между представителями американской и иранской сторон завершились 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Они продлились 21 час, делегации не смогли достичь всеобъемлющего соглашения.

Трамп заявил, что встреча "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано, за исключением вопросов, связанных с ядерной программой.

Однако уже 12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива. По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.