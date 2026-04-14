Вэнс: если Иран не откроет Ормузский пролив, это изменит ход переговоров с США

Вэнс рассказал, что случится, если Иран не откроет Ормузский пролив для судов Вэнс: если Иран не откроет Ормузский пролив, это изменит ход переговоров с США

Москва14 апр Вести.США рассчитывают, что Иран полностью откроет Ормузский пролив, иначе сохраняющаяся ситуация "фундаментально повлияет на переговоры", заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Он добавил, что перспективы нового раунда переговоров между делегациями США и Ирана зависят от Исламской Республики.

Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи ранее написал о возможном новом раунде переговоров между США и Ираном в столице Пакистана Исламабаде в четверг, 16 апреля.

Мы еще не увидели полного открытия (Ормузского пролива – прим. ред.), поэтому ожидаем, что иранцы продолжат двигаться (к разблокировке названного водного маршрута – прим. ред.), а если этого не произойдет, это в корне изменит характер наших переговоров с ними … Это вопрос, который лучше всего адресовать иранцам, потому что мяч, на самом деле, на их стороне сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос

Кроме этого, американский вице-президент заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы в перспективе Тегеран передал Соединенным Штатам весь свой обогащенный уран.

Предыдущие переговоры между представителями американской и иранской сторон завершились 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Они продлились 21 час, делегации не смогли достичь всеобъемлющего соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано, за исключением вопросов, связанных с ядерной программой.

Однако уже 12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива.

Согласно утверждению американской стороны, она коснется всех судов, следующих в иранские порты или из них.

По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.