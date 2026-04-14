Москва14 апрВести.США рассчитывают, что Иран полностью откроет Ормузский пролив, иначе сохраняющаяся ситуация "фундаментально повлияет на переговоры", заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Он добавил, что перспективы нового раунда переговоров между делегациями США и Ирана зависят от Исламской Республики.
Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи ранее написал о возможном новом раунде переговоров между США и Ираном в столице Пакистана Исламабаде в четверг, 16 апреля.
Мы еще не увидели полного открытия (Ормузского пролива – прим. ред.), поэтому ожидаем, что иранцы продолжат двигаться (к разблокировке названного водного маршрута – прим. ред.), а если этого не произойдет, это в корне изменит характер наших переговоров с ними … Это вопрос, который лучше всего адресовать иранцам, потому что мяч, на самом деле, на их сторонесказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос
Кроме этого, американский вице-президент заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы в перспективе Тегеран передал Соединенным Штатам весь свой обогащенный уран.
Предыдущие переговоры между представителями американской и иранской сторон завершились 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Они продлились 21 час, делегации не смогли достичь всеобъемлющего соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано, за исключением вопросов, связанных с ядерной программой.
Однако уже 12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива.
Согласно утверждению американской стороны, она коснется всех судов, следующих в иранские порты или из них.
По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.