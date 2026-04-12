Иран назвал условия для достижения успеха на переговорах в Исламабаде

Москва12 апр Вести.Успех переговоров между США и Ираном в Исламабаде (Пакистан) зависит от серьезности намерений США, отказа от чрезмерных и незаконных требований и признания прав Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.

США и Иран обсудили на переговорах статус Ормузского пролива, ядерную программу Ирана, репарации со стороны США за причиненный Ирану ущерб, снятие санкций с Тегерана и полное прекращение военной операции США против Ирана и в целом на Ближнем Востоке, отметил Багаи.

Между тем позиции Вашингтона и Тегерана на переговорах в Исламабаде серьезно расходятся в вопросе о статусе Ормузского пролива.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран намерен установить лимит, согласно которому не более десяти судов в день смогут пройти через Ормузский пролив.