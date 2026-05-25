США и Иран достигли принципиальной сделки по разблокировке Ормузского пролива NYT: принципиальное соглашение США и Ирана по Ормузскому проливу достигнуто

Москва25 мая Вести.США и Иран достигли принципиального согласия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, но сторонам еще предстоит договориться по ряду вопросов, связанных движением по водному пути.

В частности, Вашингтон и Тегеран еще не определили сроки нормализации судоходства по по проливу и уровень контроля Исламской Республики за ним. Кроме того, непонятно, продолжит ли Иран взимать плату за проход через пролив после подписания соглашения, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника..

Тем временем телеканал Fox News сообщил, что рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%, есть договоренности по ядерному арсеналу Исламской Республики и Ормузскому проливу.

По данным портала Axios, стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней. Документ включает пункты об Ормузском проливе, снятии американской морской блокады портов Ирана, приостановке программы Тегерана по обогащению урана и его отказе от разработки ядерного оружия.

В свою очередь, иранское агентство Tasnim подчеркнуло, что если данный меморандум станет сделкой между сторонами, это будет означать прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, который продолжает быть площадкой для столкновений шиитской военизированной группировки "Хезболла" и израильской армией.

Согласно заявлениям президента США Дональда Трампа, переговоры сторон идут в упорядоченным ключе, поэтому глава Белого дома приказал американским переговорщикам не спешить с заключением сделки.