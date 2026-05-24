Москва24 мая Вести.США и Иран завершают работу над меморандумом о взаимопомощи. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times (NYT).

Меморандум предполагает завершение переговоров Тегерана и Вашингтона по всем несогласованным еще вопросам в течение 30-60 дней.

Соглашение предусматривает размораживание активов Ирана за рубежом на $25 млрд информирует издание

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран и США близки к подписанию меморандума, но никаких подробностей готовящегося документа не привел. Также не поступало никаких официальных комментариев.

Соглашение откладывает решение сложных вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, на более поздний срок констатирует американская газета, ссылаясь на трех высокопоставленных иранских чиновников

США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Иран в ответ перекрыл судоходство в Ормузском проливе, через который проходит четверть мировой нефтедобычи. 8 апреля Соединенные Штаты Америки и Иранская Исламская Республика Иран объявили о прекращении огня.

Иранское агентство Tasnim отмечает, что даже если меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном станет соглашением, ситуация в Ормузском проливе к довоенному состоянию не вернется. При этом на первом этапе мирного соглашения США разморозят часть иранских активов в американских банках.

Другое понимание в вопросе Ормузского пролива демонстрирует Вашингтон, отмечает Axios. Но при открытии Ормузского пролива США гарантируют Ирану свободу судоходства для его танкеров с нефтью и возможность "свободно продавать нефть". В обмен на это Иран обязуется никогда не разрабатывать ядерное оружие. Вопрос о запасах иранского обогащенного урана до сих пор остается предметом дискуссии.