Опубликованы фрагменты соглашения между Ираном и США IRIB: проект соглашения Ирана и США увеличивает контроль Тегерана над Ормузом

Москва30 мая Вести.Проект соглашения между Ираном и США предоставит Тегерану больший контроль над судоходством через Ормузский пролив. Об этом сообщает Иранская телерадиовещательная корпорация (IRIB) со ссылкой на фрагменты первоначальной версии ирано-американского меморандума.

Уточняется, что проект включает обязательство США разблокировать замороженные иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов в течение 60 дней, а также увеличивает контроль Ирана над Ормузским проливом, позволяя классифицировать, инспектировать и потенциально ограничивать движение судов, которые Тегеран сочтет опасными.

Однако в сообщении уточняется, что текст меморандума неофициальный и находится на стадии переговоров.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор.