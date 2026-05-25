США и Иран могут включить в проект сделки отказ Тегерана от обогащенного урана WP: проект соглашения США и Ирана содержит отказ Тегерана от обогащенного урана

Москва25 мая Вести.Представители США и Ирана работают над проектом рамочного соглашения, которое предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, пишет газета The Washington Post (WP).

По информации высокопоставленного источника из дипломатических кругов, Исламская Республика должна подтвердит, что не будет разрабатывать ядерного оружия, и согласится на утилизацию имеющихся запасов уже обогащенного урана.

Механизм реализации этих шагов должен быть согласован в течение следующих двух месяцев, говорится в материале.

Кроме того, сообщается, что Иран и США могут на 60 дней продлить режим прекращения огня, а после подписания документа о взаимопонимании судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено в течение 1 месяца.

При этом накануне в иранских СМИ появилась информация о том, что ситуация в упомянутом проливе не сможет вернуться к состоянию, в котором она была до начала конфликта.

WP ожидает, что Соединенные Штаты могут снять блокаду иранских портов.

Источник газеты из числа иранских должностных лиц сообщил, что проект соглашения также предусматривает разморозку американцами иранских активов на 12 миллиардов долларов.

Однако, по словам собеседника WP, Вашингтон не намерен размораживать эти активы до тех пор, пока Иран не откажется от запасов высокообогащенного урана.

В Тегеране подчеркивают, что любой документ включает не договоренности по ядерной проблематике, а лишь обещание обсудить эти вопросы в будущем.

На данный момент стороны не подписали никаких официальных документов.

23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что проект сделки о мире с Ираном в целом согласован. Глава Белого дома провел телефонные переговоры с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции, обсудив с ними этот вопрос.

По данным Fox News, соглашение между враждующими сторонами "готово на 95%". Телеканал также отметил, что переговорщики продолжают обсуждение формулировок, касающихся Ормузского пролива и запасов ядерных материалов Тегерана.