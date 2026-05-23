США и Иран в ближайшее время могут заключить соглашение о пролонгации прекращения огня на 60 дней. Со ссылкой на осведомленные источники об этом сообщила британская газета Financial Times.
Уточняется, что в рамках соглашения США могут пойти на ослабление блокады иранских портов и постепенную разморозку активов Тегерана, а Иран рассматривает возможность поэтапного открытия Ормузского пролива.
Кроме того, по данным издания, стороны "вырабатывают основу для обсуждения ядерной программы" Тегерана.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в конфликте с Ираном наблюдается положительная динамика.