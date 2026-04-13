WSJ: новый раунд переговоров между США и Ираном может начаться в ближайшие дни

Москва13 апр Вести.Тегеран и Вашингтон могут провести новый раунд переговоров уже в течении ближайших несколько дней. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что региональные страны пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров после того, как стороны не смогли прийти к соглашению во время встречи в Исламабаде.

Несмотря на вызывающие заявления США и Ирана, дверь для дальнейшей дипломатии остается открытой, и второй раунд переговоров может состояться в течение нескольких дней сказано в публикации

Тем не менее газета пишет, что региональные страны консультируются с Вашингтоном, чтобы добиться продления двухнедельного периода прекращения огня между США и Ираном.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ударить по опреснительным заводам и электростанциям Ирана. Кроме того, американский президент грозит оставит Исламскую Республику без электричества на 10 лет.

При этом газета South China Morning Post сообщает, что провал переговоров между Америкой и Ираном в Исламабаде приводит Трампа в тупиковую ситуацию.