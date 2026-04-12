Трамп грозит ударить по опреснительным заводам и электростанциям Ирана

Москва12 апр Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ударить по опреснительным заводам и электростанциям Ирана. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Также Трамп грозит оставит Исламскую Республику без электричества на 10 лет.

Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить заявил Трамп, допустив также уничтожение мостов Исламской Республики

Ранее Трамп заявил, что США введут против Китая дополнительную пошлину в размере 50%, если Пекин будет оказывать Ирану военную помощь.