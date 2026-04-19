Москва19 апрВести.США готовы уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если Тегеран не согласится на предлагаемое Вашингтоном соглашение. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что (иранцы - Прим. ред.) его примут, потому что если нет, то США намерены уничтожить каждую электростанцию и каждый мост в Ираненаписал Трамп на своей странице в сети Truth Social
Трамп также отметил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по иранскому вопросу.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в результате которых погибли более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Переговоры, прошедшие затем в Исламабаде, закончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США приступили к блокаде иранских портов. Посредники продолжают попытки организовать новый раунд переговоров.