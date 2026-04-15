Трамп: сделки с Ираном не будет, если Тегеран хочет обладать ядерным оружием

Москва15 апр Вести.Сделки с Тегераном не будет, если Иран продолжит настаивать на обладании ядерным оружием. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что "конечный результат" в конфликте с Ираном может быть достигнут совсем скоро.

Если они (Тегеран – прим. ред.) этого не сделают (не откажутся от намерения обладать ядерным оружием – прим. ред​​​.), то сделки не будет приводит слова Трампа телеканал Fox Business

Американский лидер заверил, что в противном случае армия США могла бы за час уничтожить все мосты и электростанции Ирана. Трамп уточнил, что Вашингтон не хочет этого делать, потому что когда-нибудь инфраструктуру придется восстанавливать.

Ранее журналист телеканала ABC Джонатан Карл заявил, что Трамп исключил продление перемирия с Ираном, дав понять, что развязка конфликта наступит в ближайшие дни.