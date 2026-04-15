Москва15 апрВести.Сделки с Тегераном не будет, если Иран продолжит настаивать на обладании ядерным оружием. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что "конечный результат" в конфликте с Ираном может быть достигнут совсем скоро.
Если они (Тегеран – прим. ред.) этого не сделают (не откажутся от намерения обладать ядерным оружием – прим. ред.), то сделки не будетприводит слова Трампа телеканал Fox Business
Американский лидер заверил, что в противном случае армия США могла бы за час уничтожить все мосты и электростанции Ирана. Трамп уточнил, что Вашингтон не хочет этого делать, потому что когда-нибудь инфраструктуру придется восстанавливать.
Ранее журналист телеканала ABC Джонатан Карл заявил, что Трамп исключил продление перемирия с Ираном, дав понять, что развязка конфликта наступит в ближайшие дни.