Трамп пообещал "два удивительных дня" и отказался продлять перемирие с Ираном ABC: Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном

Москва15 апр Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил продление перемирия с Ираном, дав понять, что развязка конфликта наступит в ближайшие дни. Содержание личной беседы с главой Белого дома раскрыл журналист телеканала ABC Джонатан Карл на своей странице в социальной сети X.

Я думаю, что вы станете свидетелями двух удивительных дней. Я действительно так считаю привел слова американского лидера Карл

По его данным, Трамп не рассматривает необходимость пролонгации режима прекращения огня и прямо заявил, что "не считает, что оно потребуется".

Отвечая на вопрос о том, увенчается ли противостояние с Тегераном подписанием договора, хозяин Белого дома был уклончив, заметив лишь, что все "закончится так или иначе".

Я думаю, что сделка предпочтительнее, поскольку тогда они смогут восстановить [страну] добавил он

Трамп также дал развернутую оценку ситуации. "У них действительно сейчас другой режим. Что бы ни случилось, мы уничтожили радикалов. Их больше нет с нами. Если бы я не был президентом, мир был бы разорван на куски", - резюмировал глава государства.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что очередной раунд американо-иранских переговоров может состояться 16 апреля в Исламабаде, где 11 апреля уже прошла первая встреча делегаций двух стран.

Москва внимательно следит за развитием ситуации. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Китай подчеркнул, что Москва и Пекин твердо выступают за выдвижение реалистичных и справедливых целей в ходе диалога. В Совете безопасности РФ ранее допустили, что Вашингтон может использовать переговорный процесс в качестве прикрытия для подготовки силовой операции против Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания, подчеркнув, что Москва остается верным другом Тегерана.