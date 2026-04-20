Москва20 апр Вести.Президент США Дональд Трамп считает крайне маловероятным, что двухнедельное перемирие с Ираном будет продлеваться. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

Глава Белого дома напомнил, что срок действия прекращения огня истекает в среду по вашингтонскому времени. По словам Трампа, если соглашение между странами не будет достигнуто до истечения срока прекращения огня, он вряд ли пойдет на пролонгацию соглашения о прекращении огня.

Я не собираюсь торопиться заключать невыгодную сделку. У нас еще полно времени пояснил американский президент

Он добавил, что Ормузский пролив останется заблокированным до заключения окончательной сделки.

Трамп также подтвердил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в понедельник в Пакистан для возобновления контактов с иранскими представителями. Второй этап переговоров должен начаться во вторник.

Тегеран при этом пока не дал определенного ответа по своему участию в предстоящих переговорах. Трамп уже пригрозил Тегерану множеством бомб в случае срыва переговоров.